Turn-WM-Drama: Handfehler kostet Schönmaier die Medaille

SID 24.10.2025 • 10:45 Uhr Ein Fehler beim ersten Sprung macht die Hoffnungen auf Edelmetall zunichte.

Karina Schönmaier hat eine Medaille bei der Turn-WM im indonesischen Jakarta verpasst - und ein kleines Drama erlebt. Die 20-Jährige belegte im Sprung-Finale Rang fünf. Schönmaier war die Einzige des DTB-Teams, die es in ein Gerätefinal geschafft hatte - der Deutsche Turnerbund verbuchte somit nur eine Top-Ten-Platzierung.

Die Mehrkampf-Weltmeisterin Angelina Melnikowa (neutrale Athletin) gewann erneut Gold. Silber ging an Lia-Monica Fontaine (Kanada), die US-Amerikanerin Joscelyn Roberson landete auf dem Bronze-Rang.

Perfekter Sprung, enttäuschend niedrige Wertung

Schönmaier, Europameisterin im Sprung, startete mit guten Aussichten ins Finale. Schon in der Qualifikation hatte sie als Vierte überzeugt, während im entscheidenden Durchgang mehrere Konkurrentinnen Nerven zeigten. Ihr erster Sprung wirkte zunächst nahezu perfekt. Die Überraschung folgte auf der Anzeigetafel. Die Wertung fiel mit 12,533 Punkten unerwartet niedrig aus.

Die Videoanalyse zeigte, dass Schönmaiers rechte Hand beim Abdruck den Sprungtisch nicht berührt hatte. Der Versuch wurde daher nur eingeschränkt anerkannt, was zu einem Abzug von zwei Punkten führte und die Medaillenchancen zunichte machte.