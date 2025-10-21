"Total verliebt": Deutsche Ex-Europameisterin im Babyglück

SID 21.10.2025 • 09:57 Uhr Die frühere Turn-Europameisterin Elisabeth Seitz hatte im Mai ihr Karriereende und ihre Schwangerschaft bekannt gegeben.

Die frühere Turn-Europameisterin Elisabeth Seitz ist erstmals Mutter geworden. Die 31-Jährige gab auf Instagram bekannt, dass sie einen Jungen zur Welt gebracht hat.

„Unglaublich glücklich und total verliebt in dich. Willkommen auf der Welt, kleiner Mann“, schrieb Seitz zu einem Bild von ihr und dem Baby und einem gemeinsamen Foto von ihrer kleinen Familie mit Freund Nils Heyden.

Die Stuttgarterin hatte bei den Heim-Europameisterschaften im Mai in Leipzig überraschend ihre Karriere beendet und die Schwangerschaft verkündet.