Unfassbare Tragödie im Cricket: "Sind am Boden zerstört!"

Die Cricket-Welt trauert: In Australien ist ein junger Spieler bei einem Unglück ums Leben gekommen. Die Ursache dafür ist äußerst selten.

Eine Tragödie in Australien hat die Cricket-Welt erschüttert: Nachwuchsspieler Ben Austin wurde am Dienstagnachmittag vor einem Spiel zwischen Ferntree Gully und Eildon Park im Südosten von Melbourne von einem Ball im Kopf- und Nackenbereich getroffen. An den Folgen der daraus entstandenen Verletzung ist er gestorben.

Der 17-Jährige soll zum Zeitpunkt des Vorfalls einen Helm, aber keinen Nackenschutz getragen haben. Er wurde vor Ort behandelt und anschließend in kritischem Zustand ins Monash Medical Center gebracht, wo er an lebenserhaltende Geräte angeschlossen wurde. Allerdings konnte Austin nicht mehr gerettet werden.

Cricket-Todesfall: „Wir sind völlig am Boden zerstört“

Im Krankenhaus wurde bei Austin sofort eine Notoperation durchgeführt und er wurde in ein künstliches Koma versetzt, starb jedoch drei Tage später, am 27. November. „Wir sind völlig am Boden zerstört über den Tod unseres wunderbaren Ben, der am Donnerstagmorgen verstorben ist“, sagte sein Vater Jace laut Medienberichten.

„Für Tracey und mich war Ben ein geliebter Sohn, ein von Cooper und Zach sehr geschätzter Bruder und ein strahlendes Licht im Leben unserer Familie und Freunde“, so der Vater des Teenagers weiter, der sich wünscht, dass andere nach diesem ungewöhnlichen Vorfall weiterhin Freude an diesem „großartigen Spiel“ haben. Sein Sohn hätte das so gewollt.