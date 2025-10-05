MotoGP-Schock auf Lombok: Márquez crasht – Rookie Aldeguer siegt!

SID 05.10.2025 • 10:03 Uhr Der spanische MotoGP-Champion erlebt auf Lombok einen rabenschwarzen Sonntag - es droht das Saisonende.

MotoGP-Weltmeister Marc Márquez hat auf der Trauminsel Lombok ein rabenschwarzes Wochenende erlebt. Der spanische Ducati-Werkspilot schied beim Großen Preis von Indonesien nach einem Crash im Hauptrennen bereits in der ersten Runde aus und zog sich ersten Erkenntnissen zufolge mindestens eine Fraktur im Schulterbereich zu. Bereits im Qualifying und Sprint war Márquez ungewohnt weit hinten gelandet.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Die Bänder des Schlüsselbeins sind entweder gerissen, oder das Schlüsselbein selbst ist kaputt, das muss jetzt ein CT zeigen“, sagte Márquez bei Sky, nachdem zuvor Rennarzt Angel Charte von einem Bruch berichtet hatte: „Ich fliege heute Nacht nach Madrid zurück, dann klären wir das. Ich werde versuchen, so schnell wie möglich zurückzukehren.“

Einen turbulenten Grand Prix gewann überraschend der erst 20 Jahre alte Rookie Fermín Aldeguer (Spanien/Ducati), der seinen ersten Karrieresieg vor seinem Landsmann Pedro Acosta (KTM/+6,987 Sekunden) feierte. Dritter wurde bei drückender Schwüle Marc Márquez‘ Bruder Alex (Ducati/+7,896).

Spektakulärer Start-Crash: Márquez und Bezzecchi landen im Kies

Der nun siebenmalige MotoGP-Champion Márquez, der sich am vergangenen Wochenende in Japan den Titel vorzeitig gesichert hatte, war kurz nach dem Start spektakulär abgeflogen, weil ihn der von Platz eins auf sieben zurückgefallene Sprintsieger Marco Bezzecchi (Italien/Aprilia) ins Hinterrad gefahren war. Beide landeten heftig im Kiesbett, konnten aber selbstständig wieder aufstehen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Erste Diagnose: Verdacht auf Schlüsselbeinbruch

Márquez hielt sich allerdings den Arm, nach Angaben seines Teams deutete alles auf einen Bruch hin - ob nur am Schlüsselbein oder auch an der Schulter blieb zunächst offen. „Er hat sehr große Schmerzen. Ein erstes Röntgenbild hat einen kleinen Bruch am Schlüsselbein gezeigt, es sind aber noch weitere Untersuchungen nötig“, sagte Rennarzt Angel Charte. Mit dem Arm in einer Schlinge verließ Márquez das Fahrerlager.

Der 32-Jährige hat bereits Operationen an beiden Schultern hinter sich. Ob er noch bei einer der letzten vier Saisonstationen dabei sein kann, ist fraglich.

Ducati-Debakel: Bagnaia scheidet aus, Márquez sammelt Schadensbegrenzung