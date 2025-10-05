Sylt-Wahnsinn: Köster surft auf Platz 2 – Jagd auf 6. WM-Titel

SID 05.10.2025 • 13:20 Uhr Der 31-Jährige hat beim Saisonfinale auf Hawaii noch alle Chancen auf seinen sechsten WM-Titel.

In einem packenden Finale hat sich der fünfmalige Windsurf-Weltmeister Philip Köster beim Heim-Weltcup auf Sylt den zweiten Platz gesichert. Bei extremen Bedingungen auf der Nordsee musste sich der 31-Jährige nur knapp dem Weltranglistenersten Marc Paré aus Spanien geschlagen geben. Er hat damit noch alle Chancen, sich beim Saisonfinale auf Maui/Hawaii (13. bis 24. Oktober) seinen sechsten WM-Titel zu sichern.

{ "placeholderType": "MREC" }

Köster glänzt im Nordsee-Sturm