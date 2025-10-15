Safe Sport-Zentrum: Regelbetrieb erst 2027 – Sportler empört

SID 15.10.2025 • 20:07 Uhr Laut Plan bei der Gründung sollte die Anlaufstelle bereits ab 2026 voll einsatzfähig sein. Bei inhaltlichen Fragen gehen die Ansichten auseinander.

Die Aufnahme des Regelbetriebs beim Zentrum für Safe Sport verzögert sich weiter. Wie die zuständige Staatsministerin im Bundeskanzleramt, Christiane Schenderlein (CDU), am Mittwoch bei der Sitzung des Ausschusses für Sport und Ehrenamt erklärte, soll die Einrichtung für Intervention, Prävention und Aufarbeitung von Fällen sexualisierter und interpersonaler Gewalt im Sport voraussichtlich bis zum Herbst 2026 ihre Arbeit aufnehmen und ab Mitte des Jahres 2027 in den Regelbetrieb gehen.

Bei der Eröffnung des Zentrums im Juli 2023 durch die damalige Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hatte die Roadmap noch vorgesehen, dass der Regelbetrieb Anfang 2026 aufgenommen wird.

Freiwilligkeit kontra Förderzwang

Während der Sitzung im Jakob-Kaiser-Haus in Berlin wurde deutlich, dass die Bundesregierung und die Sportlervereinigung Athleten Deutschland in einer entscheidenden Frage unterschiedlicher Auffassung sind. Während Schenderlein "in einem ersten Schritt" auf "Freiwilligkeit" setzt, forderte Johannes Herber, Geschäftsführer von Athleten Deutschland, eine an Förderzusagen geknüpfte Verpflichtung der Verbände, sich der unabhängigen Untersuchungs- und Sanktionsinstanz zu unterwerfen.

Safe-Sport-Zentrum soll Verbände entlasten

Das Zentrum für Safe Sport wird laut Schenderlein "zunächst für den Leistungssport gegründet". In einem zweiten Schritt komme der Nachwuchs-Leistungssport hinzu, nicht jedoch die 86.000 Sportvereine in Deutschland. "Das wäre eine Überforderung", sagte sie. Als entscheidend bezeichnete es die Staatsministerin, dass die Verbände die Disziplinargewalt abgeben müssen. Darin sehe sie aber auch eine "ganz große Entlastung der Verbände". Grundlage aller Entscheidungen werde der gemeinsam aufgesetzte Safe Sport Code sein. Schenderlein betonte zugleich, dass das, was in den Landessportbünden in Sachen Prävention getan wird, weiter benötigt werde.

Ruf nach unabhängiger Kontrollinstanz

Herber mahnte an, Interessenskonflikte zu vermeiden. Um rechtsstaatlich einwandfreie Verfahren sicherzustellen, brauche es eine unabhängige Instanz, die Entscheidungen des Zentrums überprüfen kann, so der frühere Basketball-Nationalspieler. Derzeit sei der Sport nicht flächendeckend in der Lage, die Meldungen von Betroffenen "gut entgegenzunehmen, sie zu untersuchen und auch echte Sanktionen auszusprechen".