„Turn-Oma“ wird 100

SID 20.11.2025 • 05:51 Uhr Die „Turn-Oma“ steht im Guinness-Buch der Rekorde und erhielt im vergangenen Jahr das Bundesverdienstkreuz - nun wird sie 100.

Das Guinness-Buch der Rekorde führt sie als älteste Wettkampfturnerin der Welt, vor anderthalb Jahren bekam sie das Bundesverdienstkreuz am Bande verliehen - am heutigen Donnerstag nun feiert Johanna Quaas ihren 100. Geburtstag.

Die „Turn-Oma“ entdeckte bereits als Kind ihre Liebe zu dem Sport, Profi war sie jedoch nie. Dafür wurde sie 1983 im Alter von 57 Jahren erstmals DDR-Meisterin beim Deutschen Turn- und Sportfest in Leipzig. Ab 1990 nahm Quaas an allen Deutschen Turnfesten teil.

Trainerin, YouTube-Star und Guinness-Rekordlerin

Zudem arbeitete Quaas als Trainerin. Zwei ihrer Athletinnen schafften es 1964 zu den Olympischen Spielen in Tokio. 2012 erlangte Quaas Bekanntheit durch mehrere YouTube-Videos, die sie beim Turnen beim Turnier der Meister in Cottbus zeigen, selbst internationale Medien berichteten über sie.