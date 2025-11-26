Cricket-Megastadion wartet: Indien holt 2030 Commonwealth Games

SID 26.11.2025 • 14:32 Uhr Zum zweiten Mal findet das Multisportevent in Indien statt.

Die Commonwealth Games finden im Jahr 2030 zum zweiten Mal in Indien statt. Wie die Commonwealth-Sport-Generalversammlung am Mittwoch bekannt gab, wurde die Multisportveranstaltung auf Empfehlung des Exekutivkomitees an die Millionenstadt Ahmedabad vergeben. Bereits 2010 war das Event in der Hauptstadtregion Delhi ausgetragen worden.

Von den Commonwealth Games zum Olympia-Traum 2036

Das Cricketstadion in Ahmedabad gilt als das größte der Welt und bietet Platz für über 130.000 Fans. Die Austragung der Commonwealth Games soll für Indien nur der erste Schritt sein; das Land hat ein noch größeres Ziel vor Augen: Im vergangenen Jahr hat Indien beim Internationalen Olympischen Komitee eine formelle Absichtserklärung zur Ausrichtung der Olympischen Sommerspiele 2036 eingereicht.

