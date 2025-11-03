Balco-Dopingboss Victor Conte tot – Skandalfigur stirbt mit 75

SID 03.11.2025 • 23:07 Uhr Über die Dopingaffäre um Contes Firma stolperten in den 2000ern US-Stars wie Marion Jones.

Victor Conte, der Hauptschuldige im Balco-Dopingskandal Anfang der 2000er, ist im Alter von 75 Jahren gestorben. Dies teilte seine Firma für Sport-Ernährung mit.

Balco-Gründer im Zentrum eines globalen Dopingskandals

Der US-Amerikaner war Gründer und Inhaber des mittlerweile aufgelösten kalifornischen Unternehmens Balco und 2003 für einen der größten Dopingskandale der Sportgeschichte verantwortlich. Die Firma, die mit Nahrungsergänzungsmitteln handelte, versorgte über mehrere Jahre hinweg Sportler aus aller Welt mit Steroiden und Wachstumshormon.

Gefängnisstrafen und gestürzte Sport-Idole