Schützen-WM: Außenseiter Dallinger holt Gold & Team-Silber

SID 08.11.2025 • 19:13 Uhr

Medaillenfreude beim Deutschen Schützenbund (DSB): Maximilian Dallinger hat bei der Weltmeisterschaft im Schießen überraschend Gold mit dem Luftgewehr gewonnen. Der 26. der Weltrangliste setzte sich im Finale mit dem letzten Schuss gegen den Schweden Victor Lindbergh durch. Zudem holte Dallinger gemeinsam mit Maximilian Ulbrich und Daniel Bühlmeyer Team-Silber.

„Es ist unglaublich“, sagte der 29-Jährige nach seinem Triumph. „Ich habe für das Finale gearbeitet und die Qualifikation dafür war der erste Sieg für mich, die Medaille und der WM-Titel sind unglaublich.“

