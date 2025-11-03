Paralympics-Heldin Miller zurück im Präsidium von Athleten Deutschland

SID 03.11.2025 • 16:38 Uhr Die viermalige Paralympics-Teilnehmerin war bereits in den vergangenen vier Jahren im Präsidium der Organisation aktiv.

Rollstuhlbasketballerin Mareike Miller rückt erneut ins Präsidium von Athleten Deutschland. Die neue Führungsriege um die am Samstag an die Spitze gewählte Ruderin Pia Greiten kooptierte die 35-Jährige in das Gremium der unabhängigen Athletenvertretung. Die viermalige Paralympics-Teilnehmerin und mehrfache Medaillengewinnerin Miller war bereits in den vergangenen vier Jahren im Präsidium der Organisation aktiv.

Starke Stimme für Inklusion im Paralympischen Sport

"Mareike ist eine engagierte Athletenvertreterin und eine erfolgreiche Spitzensportlerin, die sich besonders für den paralympischen Sport einsetzt. Ihre Expertise und ihr Einsatz für Inklusion, Chancengleichheit und Athletenförderung werden bei Verbänden und in der Politik gleichermaßen geschätzt. Ihr Wort hat Gewicht", sagte Greiten.

Erfahrene Kapitänin bleibt starke Stimme der Athleten

"Athleten Deutschland hat als starkes Team große Fortschritte erzielt. Umso glücklicher bin ich, auch in neuer Konstellation daran anknüpfen zu können und für unsere Belange mit Nachdruck einzutreten", sagt die langjährige Mannschaftskapitänin der deutschen Nationalmannschaft, die seit 2020 Gesamtaktivensprecherin im Deutschen Behindertensportverband (DBS) ist und in dieser Funktion auch der Athletenkommission des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) angehört.