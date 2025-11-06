Nowitzki, Lahm und Co. neu in der Hall of Fame

Newsticker
Die Hall of Fame des deutschen Sports wird um sechs Mitglieder erweitert. Auch Philipp Lahm und Dirk Nowitzki sind dabei.
Fußball-Weltmeister Philipp Lahm und Basketball-Legende Dirk Nowitzki gehören zu den Neulingen in der Hall of Fame des deutschen Sports.

Wie die Stiftung Deutsche Sporthilfe am Donnerstag mitteilte, wird neben dem Duo auch Hockey-Pionierin Greta Blunck, Ruder-Olympionikin Kathrin Boron, Fecht-Olympiasiegerin Britta Heidemann und Ski-alpin-Olympiasiegerin Maria Höfl-Riesch die besondere Ehre zuteil. Die offizielle Aufnahmefeier findet am 19. November in Frankfurt/Main statt.

Hall of Fame wächst auf 137 Mitglieder

Insgesamt gehören der Hall of Fame nun 137 Sportpersönlichkeiten an, die durch ihren Erfolg im Wettkampf oder durch ihren Einsatz für Sport und Gesellschaft Geschichte geschrieben haben.

Das neugewählte Sextett habe die Aufnahme in die Hall of Fame „mehr als verdient“, betonte DOSB-Präsident Thomas Weikert: „Ihre Biografien zeigen eindrucksvoll, was man mit Leistungsbereitschaft, Talent und Leidenschaft für den Sport erreichen kann.“

Insgesamt holten die sechs neuen Mitglieder 54 Medaillen bei internationalen Großereignissen, davon zwölf bei Olympischen Spielen, 35 bei Welt- und sieben bei Europameisterschaften. Daneben stehe das Sextett „auch für die Werte, die den Sport so bedeutsam für unsere Gesellschaft machen: für Fairplay, Miteinander, Haltung und Verantwortung“, sagte Max Hartung als Sprecher des Sporthilfe-Vorstands: „Sie leben ihre Vorbildrolle über den Wettkampf hinaus.“

Für die Hall of Fame sind neben der Sporthilfe auch der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) und der Verband Deutscher Sportjournalisten (VDS) vorschlagsberechtigt. Die Wahl erfolgt schließlich durch eine Jury, die sich aus allen lebenden Mitgliedern, aus Vertreterinnen und Vertretern der Sporthilfe, des DOSB, des VDS, der Politik sowie Persönlichkeiten weiterer Institutionen des Sports zusammensetzt.

