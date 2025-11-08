Trampolin-WM: Lauxtermann & Schuldt springen überraschend ins Finale

SID 08.11.2025 • 08:57 Uhr Caio Lauxtermann versucht, seinen Titel von 2023 zu verteidigen. Mit seinem neuen Partner muss er dafür im Finale am Sonntag zulegen.

Die Synchronspringer Caio Lauxtermann und Matthias Schuldt sind bei der Trampolin-WM im spanischen Pamplona ins Finale eingezogen. Im Halbfinale kamen Lauxtermann, der bei der WM 2023 mit seinem ehemaligen Partner Fabian Vogel in Birmingham Gold geholt hatte, und Schuldt auf 51,08 Punkte und zogen damit auf Rang acht gerade so in den Endkampf des nicht-olympischen Wettbewerbs am Sonntagmittag ein.

„Wir sind gut gestartet. aber das können wir besser, da ist noch Luft nach oben“, sagte Bundestrainerin Katarina Prokesova. „Dass wir das Männer-Finale gesichert haben, ist aber richtig gut.“

Finaleinzug als Achtungserfolg

Rang acht in der Endabrechnung gab es für Moritz Braig, Simon Dobler und Daniel Schmidt im Doppel-Mini-Wettbewerb. Beim überlegenen Sieg der USA (28 Punkte) kam das Trio des Deutschen Turner-Bundes (DTB) im Finale auf sieben Punkte und landete knapp hinter Großbritannien und Spanien (8) auf dem letzten Platz.

„Es wäre noch mehr drin gewesen, wenn ich meinen Durchgang hingezimmert hätte“, sagte Routinier Schmidt, der mit 19,40 Punkten das schwächste Ergebnis lieferte: „Aber so ist die Sportart - und insgesamt haben wir für unsere Randdisziplin mit dem Finaleinzug ein Ausrufezeichen gesetzt.“