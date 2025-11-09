Trampolin-WM: Gold-Held Lauxtermann stürzt mit neuem Partner ab

SID 09.11.2025 • 15:41 Uhr Die Synchronspringer können im Endkampf nicht ihre Topleistung abrufen.

Die Synchronspringer Caio Lauxtermann und Matthias Schuldt haben bei der Trampolin-WM im spanischen Pamplona nicht im Kampf um die Medaillen mitmischen können. Im Finale am Sonntag mussten Lauxtermann, der bei der WM 2023 mit seinem damaligen Partner Fabian Vogel Gold gewonnen hatte, und Schuldt das Gerät vorzeitig verlassen; mit 16,150 Punkte belegten sie den achten und letzten Rang. Den Titel holten die unter neutraler Flagge gestarteten Andrei Builou/Iwan Litwinowitsch aus Belarus mit einer Wertung von 54,670 Punkten.

Patzer verhindert sicher geglaubte Synchron-Medaille