Gold-Heldin Tertsch ist Sportlerin des Monats Oktober

SID 03.11.2025 • 11:43 Uhr Die 26-Jährige hatte sich beim Finale der WM-Serie in Australien sensationell Gold gesichert.

Für ihre historische Leistung beim Finale der WM-Serie in Australien ist Triathlon-Weltmeisterin Lisa Tertsch zur Sportlerin des Monats Oktober gewählt worden. Die 26-Jährige, die sensationell Gold auf der olympischen Distanz gewonnen hatte, setzte sich bei der Wahl unter den von der Sporthilfe geförderten Athletinnen und Athleten gegen Bahnradfahrer Moritz Augenstein und Para-Bahnradfahrerin Maike Hausberger durch.

Tertsch erhielt 54,7 Prozent der Stimmen, auf Augenstein, Bahnradweltmeister im Scratch-Wettbewerb über zehn Kilometer, entfielen 36,8 Prozent. Hausburger kam auf 9,4 Prozent.

Sensation in Sydney: Tertsch stürzt Favoritinnen vom Thron