WM-Gold in Kairo: Deutsches Pistolentrio siegt im Schnellfeuer

Die Pistolenschützen Oliver Geis, Emanuel Müller und Florian Peter haben bei der WM in Kairo Mannschafts-Gold im Schnellfeuer-Wettbewerb gewonnen und damit ein gelungenes Wochenende für den Deutschen Schützenbund (DSB) gekrönt. 24 Stunden nach dem überraschenden Gold von Maximilian Dallinger mit dem Luftgewehr setzte sich das deutsche Trio mit 1748 Ringen vor China und Südkorea durch. Im Einzel verpassten Geis und Müller als Vierter und Sechster eine Medaille knapp.