Schock-Aus für MotoE: Zaccone wird letzter Weltmeister

Mit der Motorrad-Elektrorennserie geht es nicht weiter.

Es geht nicht weiter mit der MotoE, und so ist Alessandro Zaccone der vorerst letzte Weltmeister in der bislang kurzen Geschichte der Motorrad-Elektrorennserie. Durch einen vierten Platz im abschließenden Saisonrennen in Portimao/Portugal machte der Italiener den Titelgewinn vor seinen Landsleuten Mattia Casadei und Matteo Ferrari perfekt.

MotoE vorläufig gestoppt – Dorna betont ihren Wert

Mitte September hatten WM-Vermarkter Dorna und der Motorrad-Weltverband FIM bekannt gegeben, dass die Serie wegen des mangelnden Faninteresses und einer unzureichenden Marktentwicklung zumindest vorübergehend ausgesetzt wird. Dennoch habe die MotoE eine „wertvolle Rolle in der Mission der MotoGP gespielt“, sagte Dorna-Geschäftsführer Carmelo Ezpeleta damals.

Die MotoE war 2019 ins Leben gerufen worden, in Portugal endete die siebte Saison. Bis 2022 kamen Einheitsmaschinen der Marke Energica Ego Corsa zum Einsatz, seit 2023 stellte Ducati die Motorräder.

