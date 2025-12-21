Hauchdünner Sieg: Preuß ist Sportlerin des Jahres

Preuß (31), die in diesem Jahr den Gesamtweltcup sowie WM-Gold in der Verfolgung gewonnen hatte, setzte sich mit einem hauchdünnen Vorsprung von nur 48 Punkten vor der Sportgymnastin Darja Varfolomeev durch, die im vergangenen Jahr in Baden-Baden triumphiert und sich im August bei der WM fünf Goldmedaillen gesichert hatte.