Hauchdünner Sieg: Preuß ist Sportlerin des Jahres

Franziska Preuß geht als Titelverteidigerin in die kommende Biathlon-Saison. Die Gesamtweltcupsiegerin spricht wenige Wochen vor dem ersten Weltcup über ihre Handverletzung, die Ziele für die Olympia-Saison und ein mögliches Karriereende.
SID
Die Weltmeisterin und Gesamtweltcupsiegerin triumphiert knapp.

Biathletin Franziska Preuß ist Deutschlands Sportlerin des Jahres 2025. Die Gewinnerin der traditionsreichen Wahl wurde am Sonntagabend im Kurhaus von Baden-Baden verkündet.

Preuß (31), die in diesem Jahr den Gesamtweltcup sowie WM-Gold in der Verfolgung gewonnen hatte, setzte sich mit einem hauchdünnen Vorsprung von nur 48 Punkten vor der Sportgymnastin Darja Varfolomeev durch, die im vergangenen Jahr in Baden-Baden triumphiert und sich im August bei der WM fünf Goldmedaillen gesichert hatte.

Dritte wurde Schwimmerin Anna Elendt, die in Singapur sensationell den WM-Titel über 100 m Brust in deutscher Rekordzeit geholt hatte.

- Die Top 5 der Wahl 2025:

Sportlerin des Jahres:

1. Franziska Preuß (Biathlon) 1749 Punkte

2. Darja Varfolomeev (Rhythmische Sportgymnastik) 1701

3. Anna Elendt (Schwimmen) 880

4. Nathalie Armbruster (Nordische Kombination) 861

5. Julia Taubitz (Rodeln) 728

