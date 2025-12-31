Bundespräsident Steinmeier Ehrengast beim Ball des Sports

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird der Ehrengast beim 55. Ball des Sports am 21. Februar 2026. Die Zusage des Staatsoberhauptes und seiner Gattin Elke Büdenbender bei der Benefiz-Gala der Stiftung Deutsche Sporthilfe sei "weit mehr als ein protokollarisches Zeichen, es ist ein klares Bekenntnis unserer Staatsspitze zur wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Relevanz des Spitzensports in Deutschland", sagte Karsten Petry, im Sporthilfe-Vorstand zuständig für Marketing, Vertrieb und Events.