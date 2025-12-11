Kanu-Sensation: Thomas Apel wird 2026 Cheftrainer im Slalom

Der Deutsche Kanu-Verband (DKV) hat einen Nachfolger für den scheidenden Kanuslalom-Cheftrainer Klaus Pohlen gefunden. Wie der DKV am Donnerstag mitteilte, übernimmt Thomas Apel ab Januar 2026 die Leitung. Der 52-Jährige ist derzeit Bundestrainer Kajak. "Mit ihm bekommen wir eine hohe praxisorientierte Fachkompetenz und Expertise in die Rolle des Cheftrainers", wird DKV-Sportdirektor Jens Kahl in der Mitteilung zitiert.

Apel beerbt Pohlen – Erfolgscoach plant Neuanfang

Apel hatte Ricarda Funk (Bad Kreuznach) in Tokio zum Olympiasieg geführt. Seine Tochter Elena Lilik (Augsburg) holte in Paris Olympia-Silber. "Ich habe mehr als 25 Jahre am Wasser gestanden. Mittelfristig werde ich das nicht mehr tun. Jetzt habe ich Bock, etwas Themenrelevantes aufzubauen", erklärte der zukünftige Cheftrainer, der zum Anfang des neuen Jahres auf Pohlen folgen wird. Der 65-Jährige geht in den Ruhestand.