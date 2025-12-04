Olympia-Prämien steuerfrei: 20.000 € Gold-Bonus bleibt netto

SID 04.12.2025 • 15:03 Uhr Prämien für Medaillenerfolge bei Olympischen und Paralympischen Spielen müssen künftig nicht mehr versteuert werden. Der Bundestag hat das Steueränderungsgesetz verabschiedet. Damit lohnen sich Erfolge mehr.

Prämien für Medaillenerfolge bei Olympischen und Paralympischen Spielen müssen künftig nicht mehr versteuert werden. Das bewirkte die Bundesregierung am Donnerstag durch die Verabschiedung des Steueränderungsgesetzes im Deutschen Bundestag. Die Stiftung Deutsche Sporthilfe hatte zuletzt beispielsweise für eine Goldmedaille 20.000 Euro gezahlt, diese Einnahme war aber einkommensteuerpflichtig.

Die Sportlervereinigung Athleten Deutschland begrüßte die Entscheidung, „Medaillengewinnerinnen und -gewinner sind Botschafter*innen der Bundesrepublik und Vorbilder, die tief in die Gesellschaft hineinwirken. Der Weg aufs Podium setzt jahrelange Hingabe und Entbehrungen voraus. Vor diesem Hintergrund ist es nur folgerichtig, dass Athletinnen und Athleten ihre ohnehin geringen Prämien nicht auch noch versteuern müssen“, sagte Johannes Herber, Geschäftsführer von Athleten Deutschland, in einer Mitteilung.