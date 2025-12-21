Preuß, Neugebauer und Basketballer sind Sportler des Jahres

SID 21.12.2025 • 22:09 Uhr Biathletin Preuß siegte knapp, Zehnkämpfer Neugebauer und die Basketball-Europameister setzten sich deutlich durch.

Biathletin Franziska Preuß und Zehnkämpfer Leo Neugebauer sind Deutschlands Sportlerin und Sportler des Jahres 2025. Die Gewinner der traditionsreichen Wahl wurden am Sonntagabend im Kurhaus von Baden-Baden verkündet. Zur Mannschaft des Jahres wurde bei der 79. Ausgabe der Veranstaltung die Basketball-Nationalmannschaft der Männer gekürt.

Preuß, die in diesem Jahr den Gesamtweltcup sowie WM-Gold in der Verfolgung gewonnen hatte, setzte sich mit einem hauchdünnen Vorsprung von nur 48 Punkten vor der Rhythmischen Sportgymnastin Darja Varfolomeev durch, die im vergangenen Jahr in Baden-Baden triumphiert und sich im August bei der WM fünf Goldmedaillen gesichert hatte. Dritte wurde Schwimmerin Anna Elendt, die in Singapur sensationell den WM-Titel über 100 m Brust in deutscher Rekordzeit geholt hatte.

Ein klares Ergebnis brachte die Wahl unter den rund 3000 stimmberechtigten Mitgliedern des Verbandes Deutscher Sportjournalisten bei den Männern. Mit knapp 1000 Punkten Vorsprung verwies Zehnkampf-Weltmeister Neugebauer Schwimmer Florian Wellbrock, Gewinner von vier Goldmedaillen bei der diesjährigen WM, auf Platz zwei. Dritter wurde Radrennfahrer Florian Lipowitz, der im Sommer bei der Tour de France im Gesamtklassement auf Rang drei gefahren war.

Bei der Wahl zur Mannschaft des Jahres führte kein Weg an den Basketballern vorbei. Zwei Jahre nach dem WM-Triumph von Manila hatte sich das Team im September zum Europameister gekürt und wurde nun in Baden-Baden wie schon 2023 ausgezeichnet. Auf Platz zwei kam die Hockey-Nationalmannschaft der Männer nach ihrem EM-Titel beim Heimturnier in Mönchengladbach, vor der 4x100-m-Staffel der Frauen, die bei der WM in Tokio über Bronze hatte jubeln dürfen. - Die Top 5 der Wahl 2025:

Sportler des Jahres:

1. Leo Neugebauer (Leichtathletik) 2343 Punkte

2. Florian Wellbrock (Schwimmen) 1377

3. Florian Lipowitz (Radsport) 1140

4. Lukas Märtens (Schwimmen) 786

5. Vinzenz Geiger (Nordische Kombination) 669

Sportlerin des Jahres:

1. Franziska Preuß (Biathlon) 1749 Punkte

2. Darja Varfolomeev (Rhythmische Sportgymnastik) 1701

3. Anna Elendt (Schwimmen) 880

4. Nathalie Armbruster (Nordische Kombination) 861

5. Julia Taubitz (Rodeln) 728

Mannschaft des Jahres:

1. Basketball-Nationalmannschaft Männer 2638 Punkte

2. Hockey-Nationalmannschaft Männer 1367

3. 4x100-m-Staffel Frauen 1051

4. Nordische Kombination Männer 800