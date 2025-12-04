Vier Deaflympics-Medaillen: Tessa Lange ist Sportlerin des Monats

SID 04.12.2025 • 12:04 Uhr Die hörbeeinträchtigte Sprinterin hatte bei den Deaflympics in Tokio zahlreiche Medaillen gewonnen.

Die hörbeeinträchtigte Sprinterin Tessa Lange ist zur Sportlerin des Monats November gewählt worden.

Bei den Deaflympics in Tokio, der größten internationalen Multisportveranstaltung für Athletinnen und Athleten mit Hörbeeinträchtigung, hatte sie vier Medaillen gewonnen. Damit überzeugte sie 44,5 Prozent der von der Sporthilfe geförderten Athletinnen und Athleten. In Tokio hatte Lange zweimal Silber sowie je einmal Bronze und Gold gewonnen.

