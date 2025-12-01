Schlickum neuer Speed-Bundestrainer – DAV plant für LA 2028

SID 01.12.2025 • 14:18 Uhr Der DAV richtet sich im Hinblick auf Olympia 2028 strategisch neu aus.

Die deutschen Sportkletterer richten sich im Hinblick auf die Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles im Bereich Speed neu aus. Wie der Deutsche Alpenverein (DAV) am Montag mitteilte, wird Nico Schlickum zum neuen Jahr das Amt als Bundestrainer Speed übernehmen.

„Der DAV freut sich, einen Bundestrainer zu gewinnen, der wissenschaftliche Kompetenz mit einem empathischen, athletenorientierten Trainingsansatz vereint“, heißt es in der Mitteilung.

Trainerwechsel in Hilden und München: Weichenstellung für Los Angeles

In der ersten Jahreshälfte 2026 soll auch der Bundesstützpunkt Hilden neu besetzt werden. Bis dahin übernimmt Schlickum auch das dortige Stützpunkttraining. Am Bundesstützpunkt München wird künftig Irina Mittelman als Stützpunkttrainerin tätig sein.