Deutschlands Sportler des Jahres: Leichtathlet gewinnt besondere Wahl

SID 21.12.2025 • 20:38 Uhr Ein Leichtathletik-Weltmeister siegt souverän vor einem Olympiasieger und einem Shootingstar.

Zehnkämpfer Leo Neugebauer ist Deutschlands Sportler des Jahres 2025. Der Gewinner der traditionsreichen Wahl wurde am Sonntagabend im Kurhaus von Baden-Baden verkündet.

Mit knapp 1000 Punkten Vorsprung verwies der Zehnkampf-Weltmeister Neugebauer den Schwimmer Florian Wellbrock, Gewinner von vier Goldmedaillen bei der diesjährigen WM, auf Platz zwei.

Dritter wurde der Radrennfahrer Florian Lipowitz, der im Sommer bei der Tour de France im Gesamtklassement auf Rang drei gefahren war - die Top 5 der Wahl 2025:

Sportler des Jahres

1. Leo Neugebauer (Leichtathletik) 2343 Punkte

2. Florian Wellbrock (Schwimmen) 1377

3. Florian Lipowitz (Radsport) 1140

4. Lukas Märtens (Schwimmen) 786