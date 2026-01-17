Bobby Fischer: Wie ein Schach-Genie dem Wahnsinn verfiel

SPORT1 17.01.2026 • 19:18 Uhr Bobby Fischer wird 1972 der erste Schach-Weltmeister aus den USA - nicht nur sein „Match des Jahrhunderts“ gegen den Russen Boris Spasski ist voller Eskapaden.

Robert James Fischer, von aller Welt nur Bobby genannt, fand 2008 seine letzte Ruhestätte am Ort seines größten Erfolgs. In Reykjavik auf Island liegt das vielleicht größte Schach-Genie der Geschichte begraben.

36 Jahre zuvor hatte sich Fischer im „Match des Jahrhunderts“, das am 1. September 1972 sein Ende fand, in der isländischen Hauptstadt gegen Boris Spasski aus der Sowjetunion als erster US-Amerikaner zum Schach-Weltmeister gekrönt.

Der Zweikampf begann am 11. Juli 1972 und erstreckte sich über unfassbare 21 Partien. Erst am 1. September 1972 feierte Fischer, der am 9. März 1943 in Chicago geboren wurde, schließlich seinen Sieg.

Schach-Duell während des Kalten Kriegs

Im Alter von nur 29 Jahren und nach zahlreichen exzentrischen Ausbrüchen. Mehrfach stand das Duell vor dem Abbruch, die zweite Partie wurde wegen Nichtantretens sogar kampflos gegen Fischer gewertet.

Es war ein Zweikampf, der 1972 nicht nur inmitten des Kalten Kriegs zum Duell der Systeme stilisiert wurde, sondern der auch weltweit Menschen in seinen Bann zog, die sich ansonsten wenig für Schach interessierten.

Es folgte ein Boom, der so nicht vorherzusehen gewesen war.

Bobby Fischer zieht sich nach WM-Titel zurück

Doch Fischer, der zu Jähzorn und Wutausbrüchen neigte, sollte seinen Titel nicht verteidigen. Er zog sich immer mehr aus dem öffentlichen Leben zurück.

Das WM-Duell gegen Anatoli Karpow verweigerte er, weil seine unzähligen Forderungen nicht erfüllt wurden. Im April 1975 wurde ihm der Titel aberkannt.

Konnte man Fischers Eskapaden lange als kauzig oder exzentrisch abtun, wurden seine Äußerungen und Taten zunehmend inakzeptabel.

1992 trat er auf der jugoslawischen Insel Sveti Stefan zu einem Rückkampf gegen Spasski an - inmitten des Bürgerkriegs.

Fischer leugnet Holocaust

Die Annahme des Siegespreisgelds brachte ihm einen US-Haftbefehl ein, da er gegen das Wirtschaftsembargo gegen Jugoslawien verstieß.

Fischer reiste um den Globus, lebte zeitweise in Japan. Später leugnete er den Holocaust, begrüßte die Anschläge des 11. Septembers, ehe er auf Island politisches Asyl fand.