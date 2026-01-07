Legende hat Biathlon-Plan mit Müller und Hummels

SID 07.01.2026 • 12:59 Uhr Eine Biathlon-Legende hat einen besonderen Wunsch für zwei ehemalige Fußball-Weltmeister.

Biathlon-Legende Johannes Thingnes Bö hat einen ganz besonderen Wunsch. „Ich hoffe, dass ich mal Biathlon mit Thomas Müller und Mats Hummels machen kann. Ich habe gehört, dass sie Biathlon-Fans sind“, sagte der 32 Jahre alte Norweger in der Sport Bild über die beiden Weltmeister von 2014.

Überhaupt steht der Fußball im Leben von Bö, der 2024 zurückgetreten war, speziell im Fokus. Seinen berühmten Landsmann Erling Haaland sieht er dabei um Lichtjahre voraus. „Ich bin auf der Erde, er ist irgendwo im Universum. Er ist der beste Stürmer der Welt“, sagte Bö anerkennend über den Profi von Manchester City.

Mini-Ablöse für Biathlon-Held im Fußball

Bö, fünfmaliger Olympiasieger und mit 23 Titeln Rekordweltmeister, fiebert bereits der Fußball-WM im Sommer entgegen, an der auch seine Norweger teilnehmen. „Wir könnten die größte Überraschung der WM werden. Niemand erwartet, dass sie gewinnen. Aber alle wissen, dass sie gewinnen können.“

Bö spielt in Norwegen beim Sechstligisten Vinger FK selbst Fußball. „Die Ablöse für mich betrug 80 Euro, als ich von Stryn kam“, scherzte er. Nach einem Armbruch fange er gerade wieder mit dem Training an, im Mai stehen die erste Spiele an.