Badminton: Deutschland verpasst Medaille

Für die Auswahl des Deutschen Badminton-Verbandes (DBV) ist die Team-EM in Istanbul ohne Medaille zu Ende gegangen. Sowohl die Frauen als auch die Männer schieden am Freitag nach nur einem Sieg in der Vorrunde aus dem Turnier aus.

Die Männer-Auswahl musste als Gruppendritter nach einer 2:3-Niederlage gegen die direkte Konkurrenz aus Schweden die Heimreise antreten.

Badminton: Roth fehlt verletzt

Ohne den verletzten deutschen Einzelmeister Fabian Roth gelang den DBV-Männern lediglich ein Sieg: Gegen Gastgeber Türkei gewannen sie im zweiten Gruppenspiel mit 4:1 und hielten die Hoffnungen auf den Halbfinaleinzug zunächst am Leben.

Neben Roth zählten auch Mark Lamsfuß, Doppel-Europameister von 2022, sowie Daniel Hess zu den insgesamt drei fehlenden Leistungsträgern.

Auch die DBV-Frauen gingen ohne zwei Top-Spielerinnen ins Turnier: Ohne die fehlenden Top-Spielerinnen Yvonne Li und Thuc Nguyen platzte die Hoffnung auf eine Medaille im letzten Gruppenspiel.