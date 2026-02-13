Badminton: Deutschland verpasst Medaille

Für die Auswahl des Deutschen Badminton-Verbandes (DBV) ist die Team-EM in Istanbul ohne Medaille zu Ende gegangen. Sowohl die Frauen als auch die Männer schieden am Freitag nach nur einem Sieg in der Vorrunde aus dem Turnier aus.
Deutschland verpasst Medaille
Die Männer-Auswahl musste als Gruppendritter nach einer 2:3-Niederlage gegen die direkte Konkurrenz aus Schweden die Heimreise antreten.
Badminton: Roth fehlt verletzt
Ohne den verletzten deutschen Einzelmeister Fabian Roth gelang den DBV-Männern lediglich ein Sieg: Gegen Gastgeber Türkei gewannen sie im zweiten Gruppenspiel mit 4:1 und hielten die Hoffnungen auf den Halbfinaleinzug zunächst am Leben.
Neben Roth zählten auch Mark Lamsfuß, Doppel-Europameister von 2022, sowie Daniel Hess zu den insgesamt drei fehlenden Leistungsträgern.
Auch die DBV-Frauen gingen ohne zwei Top-Spielerinnen ins Turnier: Ohne die fehlenden Top-Spielerinnen Yvonne Li und Thuc Nguyen platzte die Hoffnung auf eine Medaille im letzten Gruppenspiel.
Gegen die direkten Konkurrentinnen aus der Ukraine verlor die deutsche Auswahl 1:4, nur ein Sieg (3:2 gegen Estland) aus drei Spielen war zu wenig für den Einzug in die Runde der letzten vier.