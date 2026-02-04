Jamali jetzt Deutsche: Gewichtheberin peilt Olympia 2028 an

SID 04.02.2026 • 19:31 Uhr Großes Ziel der 21-Jährigen ist die Qualifikation für die Olympischen Sommerspiele 2028 in Los Angeles.

Gewichtheberin Yekta Jamali hat die deutsche Staatsbürgerschaft erhalten und gehört ab sofort zum Nationalkader. Das gab der Bundesverband Deutscher Gewichtheber (BVDG) bekannt.

Der gebürtigen Iranerin wurde der deutsche Pass am Mittwoch in Heidelberg übergeben, nächstes großes Ziel der 21-Jährigen ist die Qualifikation für die Olympischen Sommerspiele 2028 in Los Angeles.

Vom Flüchtlingsteam zur Olympia-Neunten

Jamali hatte 2024 an den Olympischen Spielen 2024 in Paris teilgenommen, begleitet vom deutschen Bundestrainer Almir Velagic ging sie in der Klasse -81kg für das Flüchtlingsteam an den Start und wurde Neunte. Jamali hatte während der Junioren-WM im Mai 2022 in Griechenland die Flucht ergriffen und in Deutschland Schutz gefunden. Sie trainiert seitdem im Bundesstützpunkt in Leimen.

Einbürgerung als Startsignal für Yektas Titeljagd