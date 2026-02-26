Newsticker
Turn-Queen Biles neue Laureus-Botschafterin – Besuch in Mailand

Große Ehre für Turnkönigin

US-Turnkönigin Simone Biles ist neue Botschafterin der Laureus-Bewegung. In dieser Rolle besuchte die siebenmalige Olympiasiegerin bereits das Turn- und Multisportprojekt Polisportiva Garegnano in Mailand.

Dort werden Kindern und Jugendlichen – insbesondere Mädchen – sichere und integrative Möglichkeiten geboten, durch Sport Selbstvertrauen zu entwickeln und Widerstandsfähigkeit aufzubauen.

Biles, erfolgreichste Turnerin der Geschichte und viermalige Gewinnerin des „Laureus Sportswoman of the Year Award“, war zuletzt mit ihrem Ehemann Jonathan Owens, der als Footballprofi für das NFL-Team Chicago Bears aufläuft, bei den Olympischen Winterspielen in Norditalien zu Besuch.

Beide verschafften sich in Mailand einen Überblick über das Projekt, Biles sprach vor Ort mit den jungen Athletinnen und Athleten.

