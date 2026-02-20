Olympische Winterspiele: Skibergsteigen-Premiere in Bormio! Paller schwärmt vom Publikum

SID 20.02.2026 • 06:10 Uhr Tatjana Paller verpasst im Skibergsteigen im Sprint eine Medaille knapp, freut sich aber über die ungewohnte Atmosphäre.

Als Tatjana Paller über die Atmosphäre im Stelvio Ski Center sprach, rückte der Frust über Platz vier und die verpasste Medaille im Skibergsteigen schnell in den Hintergrund.

„Vor so vielen Zuschauern ein Rennen zu laufen, das hatten wir noch nie“, staunte die Skibergsteigerin, deren Sportart am Mittwoch in Bormio olympische Premiere gefeiert hatte, „ich hoffe, dass wir noch häufiger vor so vielen Zuschauern antreten können.“

Als „mega“ empfand die 30-Jährige die Stimmung bei den ausverkauften Wettbewerben an der legendären Abfahrtspiste, sie selbst habe dank Familie und Freunden „den besten Fanklub“ dabei gehabt: „Die haben so laut geschrien, dass andere Sportler schon gelacht haben“, berichtete Paller.

Sprint-Premiere begeistert

Die Sprint-Rennen, bei denen sich am Donnerstag bei den Frauen die Schweizerin Marianne Fatton und bei den Männern der Spanier Oriol Cardona Coll zu den ersten Olympiasiegern gekürt hatten, seien durch ihre Zuschauerfreundlichkeit für Olympia gut geeignet, betonte Paller. Noch ist offen, ob Skibergsteigen auch 2030 zum Programm gehört.

Zweite Chance im Mixed: Paller und Hösch gegen die Nervosität