Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
OLYMPIA
FUSSBALL
CHAMPIONS LEAGUE
BUNDESLIGA
2. BUNDESLIGA
US-SPORT
DARTS
HANDBALL
MOTORSPORT
BASKETBALL
TENNIS
EISHOCKEY
WINTERSPORT
MEHR
Mehr
Sportmix>

Olympia-Spektakel: Skimo-Star Tatjana Paller greift nach Medaille

Deutscher Final-Coup bei Premiere

Tatjana Paller greift im Skibergsteigen nach einer Medaille Die ehemalige Bahnradfahrerin qualifiziert sich als Zweite ihres Halbfinales für das Sechser-Finale.
Mit Klängen von "Bella Napoli" und "We will rock you" werden die deutschen Skeleton-Profis im deutschen Haus bei Olympia empfangen. Man wolle es aber "erst morgen eskalieren lassen".
SID
Tatjana Paller greift im Skibergsteigen nach einer Medaille Die ehemalige Bahnradfahrerin qualifiziert sich als Zweite ihres Halbfinales für das Sechser-Finale.

Skibergsteigerin Tatjana Paller greift bei der olympischen Premiere der Sportart nach einer Medaille.

Die 30 Jahre alte ehemalige Bahnradfahrerin kämpfte sich in ihrem Halbfinallauf nach einem missglückten Start bis zum Ende des Anstiegs vom letzten auf den zweiten Platz und behauptete ihre Position bei der Abfahrt bis ins Ziel. Damit qualifizierte sie sich für das Finale der besten sechs (13.55 Uhr im LIVETICKER).

Bereits in ihrem Vorlauf hatte sich Paller als souveräne Zweite direkt für das Halbfinale qualifiziert. Helena Euringer und Finn Hösch waren dagegen bereits in ihren Vorläufen gescheitert.

Bei der Premiere des Skibergsteigens, auch „Skimo“ (Ski-Mountaineering) genannt, wird die Sprint-Variante ausgetragen. Frauen und Männer müssen dabei in Sechser-Läufen zunächst 70 Höhenmeter überwinden, dabei einmal die Skier abschnallen und über 42 Treppenstufen tragen, anschließend geht es auf die Abfahrt ins Ziel.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite