Olympia-Spektakel: Skimo-Star Tatjana Paller greift nach Medaille

SID 19.02.2026 • 13:25 Uhr Tatjana Paller greift im Skibergsteigen nach einer Medaille Die ehemalige Bahnradfahrerin qualifiziert sich als Zweite ihres Halbfinales für das Sechser-Finale.

Skibergsteigerin Tatjana Paller greift bei der olympischen Premiere der Sportart nach einer Medaille.

Die 30 Jahre alte ehemalige Bahnradfahrerin kämpfte sich in ihrem Halbfinallauf nach einem missglückten Start bis zum Ende des Anstiegs vom letzten auf den zweiten Platz und behauptete ihre Position bei der Abfahrt bis ins Ziel. Damit qualifizierte sie sich für das Finale der besten sechs (13.55 Uhr im LIVETICKER).

Bereits in ihrem Vorlauf hatte sich Paller als souveräne Zweite direkt für das Halbfinale qualifiziert. Helena Euringer und Finn Hösch waren dagegen bereits in ihren Vorläufen gescheitert.