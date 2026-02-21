Keine deutsche Medaille bei Olympia-Premiere

SID 21.02.2026 • 14:03 Uhr In der Mixed-Staffel im Skibergsteigen auf der Stelvio in Bormio belegt das deutsche Duo aus Bad Tölz und München den siebten Platz.

Tatjana Paller und Finn Hösch haben bei der Olympia-Premiere des Skibergsteigens auch im dritten und letzten Wettbewerb eine Medaille verpasst.

In der Mixed-Staffel auf der Stelvio in Bormio belegte das Duo aus Bad Tölz und München abgeschlagen den siebten Platz.

Französisches Duo triumphiert bei Olympia-Premiere

Gold ging nach 26:57,4 Minuten an die französischen Favoriten Emily Harrop und Thibault Anselmet, die Schweiz mit Olympiasiegerin Marianne Fatton und Jon Kistler (+11,9 Sekunden) sowie Spanien mit Ana Alonso Rodriguez und Einzel-Olympiasieger Oriol Cardona Coll (+26,5) komplettierten das Podium.

Paller, die im Einzel-Sprint am Donnerstag als Vierte nach verpatztem Start eine Medaille knapp verpasst hatte, und der frühere U23-Weltmeister Hösch (Rang 13 im Einzel) hatten sich einen Platz unter den besten fünf zum Ziel gesetzt.