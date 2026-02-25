Turnskandal in Stuttgart: STB feuert zwei Trainer raus

SID 25.02.2026 • 20:07 Uhr Der Schwäbische Turnerbund kündigt einem Trainer und einer Trainerin nach Missbrauchsvorwürfen diesmal fristlos - aufgrund neuer Erkenntnisse.

Im Zuge der Missbrauchsvorwürfe am Kunst-Turn-Forum in Stuttgart hat der Schwäbische Turnerbund (STB) weitere Konsequenzen gezogen und einem ehemaligen Trainer und einer ehemaligen Trainerin im Januar fristlos gekündigt. Das bestätigte am Mittwoch STB-Geschäftsführer Matthias Ranke dem SWR.

Den beiden Beschuldigten war ursprünglich bereits vor einem Jahr ordentlich gekündigt worden, das Arbeitsgericht Stuttgart erklärte diese Kündigungen Ende 2025 aber für unwirksam.

Neue Erkenntnisse stärken Rankes Zuversicht vor dem Landesarbeitsgericht

„Wir haben in den vergangenen drei Monaten intensive Gespräche mit betroffenen Athletinnen, mit Trainern und Eltern geführt und sehr viele neue Erkenntnisse gewinnen können. Diese waren uns beim Aussprechen der ursprünglich ordentlichen Kündigung nicht bekannt“, sagte Ranke dem SWR. Er sei optimistisch, in der zweiten Instanz vor dem Landesarbeitsgericht zu gewinnen.

Staatsanwaltschaft weitet Verfahren auf DTB- und STB-Funktionäre aus

Im August 2025 hatte der STB zudem einen weiteren Trainer am Kunst-Turn-Forum Stuttgart freigestellt. Gegen diese drei Trainer laufen Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Stuttgart wegen des Verdachts der gefährlichen beziehungsweise vorsätzlichen Körperverletzung und der Nötigung in über 25 Fällen. Inzwischen wird auch gegen Funktionäre des Deutschen Turner-Bundes (DTB) und des STB ermittelt.