Baseball-WM: Sensation! Italien schockt müde US-Stars

Der Außenseiter besiegt den Topfavoriten. Für jeden Homerun gibt es einen Espresso im Armani-Sakko.
Espresso im Sakko: Jac Caglianone nach seinem Homerun
© AFP/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/SID/KENNETH RICHMOND
Außenseiter Italien hat bei der Baseball-WM die Stars der USA überrascht - und offenbar völlig auf dem falschen Fuß erwischt. Das zu einem Großteil ebenfalls aus Spielern der nordamerikanischen Profiliga MLB bestehende Team besiegte den Topfavoriten im World Baseball Classic mit 8:6 und steht als ungeschlagener Tabellenführer der Gruppe B vor dem Einzug ins Viertelfinale. Den Amerikanern um Superstar Aaron Judge droht dagegen das frühe Aus.

Dabei hatten die Gastgeber der Endrunde gedacht, sie wären schon für die K.o.-Runde qualifiziert. „Ich habe die Rechnungen komplett missverstanden“, gab Trainer Mark DeRosa zu, der vor dem Spiel im ligaeigenen TV gesagt hatte, dass man selbst bei einer Niederlage weiter sei.

US-Stars plötzlich auf Schützenhilfe angewiesen

Offenbar in diesem Glauben hatten auch die US-Spieler bis spät in die Nacht ihren 5:3-Sieg gegen Mexiko ausgiebig gefeiert. Die Italiener zelebrierten ihren Coup mit Stil: Nach jedem Homerun trank der Schütze in einem Armani-Sakko einen Espresso.

Nun sind die USA, die bisher nur 2017 den WBC, seit 2013 offizielle Weltmeisterschaft, gewannen, auf Schützenhilfe angewiesen. Sollte Italien mit zahlreichen Italo-Amerikanern zum Abschluss gegen Mexiko gewinnen, würden Judge und Co. als Gruppenzweiter weiterkommen. Sollte Mexiko gewinnen, käme es auf das Ergebnis an. Sollte Italien weniger als fünf Runs zulassen, wären die USA ausgeschieden.

