Baseball-WM: Venezuela stoppt Italien – Finale gegen USA

SID 17.03.2026 • 07:50 Uhr Das Team aus Südamerika folgt den USA ins Finale von Miami.

Venezuela hat den märchenhaften Lauf Italiens bei der Baseball-WM nach einer späten Aufholjagd beendet und ist Topfavorit USA ins Finale gefolgt. Das Team aus Südamerika gewann in Miami mit 4:2, in der Nacht zum Mittwoch (01.00 Uhr MEZ) wird an gleicher Stelle der Titel vergeben.

Venezuela dreht Italiens 2:0-Führung im siebten Inning

Italien, das Gastgeber USA beim World Baseball Classic in der Vorwoche auf dem Weg ins Halbfinale völlig überraschend in Houston geschlagen hatte (8:6), führte im LoanDepot Park früh 2:0. Erst im siebten Inning drehte Venezuela die Partie in der Arena des MLB-Teams Miami Marlins mit drei Runs und kam weiter. Andres Gimenez, Jackson Chourio und Ronald Acuna Jr. Acuna punkteten.

Die USA haben das Turnier, seit 2013 offizielle Weltmeisterschaft, bei bislang fünf Auflagen nur einmal gewonnen (2017). Rekordsieger ist Japan (3). Der Titelverteidiger war im Viertelfinale an Venezuela gescheitert.