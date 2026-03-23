Nach dem Halbfinaleinzug in Indian Wells hofft Alexander Zverev auch beim ATP-Masters in Miami auf einen langen Lauf durchs Turnier. In der dritten Runde geht es gegen den kroatischen Routinier Marin Cilic. Am Abend oder in der Nacht auf Dienstag (MEZ) kämpft Zverev als Favorit um den Einzug ins Achtelfinale. In Miami wartet der Hamburger noch auf seinen Premierentitel.