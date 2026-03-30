Deutschland vs. Ghana live: Startet Nübel? Nagelsmann testet

FUSSBALL: Deutschland testet gegen Ghana
Der Sport-Höhepunkt am Montag, 30. März
Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bestreitet ihr zweites Spiel im WM-Jahr 2026.
Jubelt die DFB-Elf auch gegen Ghana?
© AFP/SID/FABRICE COFFRINI
Torwartwechsel vor Test gegen Ghana
FUSSBALL: Nach dem turbulenten 4:3 über die Schweiz will Bundestrainer Julian Nagelsmann die deutsche Fußball-Nationalmannschaft sich weiter einspielen lassen. Im Test gegen Ghana dürfte er am Montagabend (20.45 Uhr/ARD) daher weitgehend der Elf vertrauen, die in Basel begonnen hat. Ein Wechsel deutet sich allerdings im Tor an. VfB-Profi Alexander Nübel winkt ein Heimspiel in Stuttgart, Oliver Baumann bleibt für die WM dennoch gesetzt. Gelingt der nächste Sieg?