Doping-Beben: 27 Sportler suspendiert!

SID 02.03.2026 • 19:19 Uhr Ein Doping-Beben in Kenia sorgt für Aufsehen. Zu den betroffenen Sportlern gehören neben zahlreichen Leichtathleten auch Fußballer und Basketballer.

Der kenianische Sport sorgt wegen zahlreicher Doping-Vergehen für Aufsehen. Wie die nationale Anti-Doping-Agentur des afrikanischen Landes am Montag mitteilte, wurden insgesamt 27 Athletinnen und Athleten wegen entsprechender Verstöße vorläufig suspendiert.

Darunter befindet sich Rita Jeptoo, eine frühere Siegerin der prestigeträchtigen Marathons in Boston und Chicago. Sie war bereits 2014 wegen Dopings für vier Jahre gesperrt, nun wurden bei einem Test verbotene anabole androgene Steroide nachgewiesen.

Auch Hürden-Meister Wiseman Were suspendiert

Auch der nationale 400-Meter-Hürden-Meister Wiseman Were Mukhobe wurde vorläufig gesperrt, er hatte seit August 2025 drei Tests verpasst. Ihre Anhörungen stehen allerdings noch aus.

Neben zahlreichen Leichtathleten gehören auch Fußball- und Basketballspieler zur Liste der 27 vorläufig suspendierten Sportler.