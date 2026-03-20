DTB-Pokal Stuttgart: Doppel-Europameisterin Schönmaier greift an

SID 20.03.2026 • 05:46 Uhr Bevor in der zweiten Jahreshälfte EM und WM anstehen, sind die Wettbewerbe in Stuttgart für Deutschlands beste Turnerin ein erstes Saisonhighlight.

An den Rummel musste sich Karina Schönmaier erst gewöhnen. „Viel Presse, viele Interviews“, so beschreibt die Turnerin die gestiegene Aufmerksamkeit um ihre Person, seit sie bei der Heim-EM im vergangenen Jahr in Leipzig Doppel-Europameisterin wurde.

Nun ist sie eines der Werbegesichter für den prestigeträchtigen, international besetzten DTB-Pokal in Stuttgart, der am Donnerstag mit der Team-Challenge der Männer begann und noch bis Sonntag dauert. „Es ist cool, sich selbst auf dem Plakat zu sehen“, sagte Schönmaier.

DTB-Pokal als Sprungbrett: Fokus auf EM in Zagreb und WM in Rotterdam

In Stuttgart will die 20-Jährige an ihre Erfolge aus dem vergangenen Jahr anknüpfen. Besonders auf den Wettkampf mit dem Mixed-Team am Samstagabend freut sich die gebürtige Bremerin, „ich hoffe, dass ich tolle Übungen zeigen kann für das Team“, sagte sie. Ihr Fokus in diesem Jahr liege auf der Europameisterschaft, die im August in Zagreb stattfindet, sowie auf der Weltmeisterschaft, die im Oktober in Rotterdam ausgetragen wird. Der DTB-Pokal sei indes „eine gute Vorbereitung auf die nächsten Wettkämpfe.“

24 Nationen in Stuttgart – deutsche Hoffnungsträgerin Kevric fehlt verletzt

Athletinnen und Athleten aus 24 Nationen treten an den insgesamt vier Wettkampftagen in der Stuttgarter Porsche-Arena gegeneinander an. Nicht dabei aus dem deutschen Team ist Helen Kevric, die sich bei der EM in Leipzig eine schwere Knieverletzung zugezogen hatte. Auch für sie seien die EM und die WM die wichtigsten Ziele in diesem Jahr, sagte Frauen-Bundestrainer Gerben Wiersma am Mittwoch.

Nach Skandal am Stützpunkt: Boorman-Aus sorgt für neue Unruhe

Kevrics Trainingsalltag war Anfang des vergangenen Jahres von den Missbrauchsvorwürfen am Stützpunkt in Stuttgart beeinflusst worden. Eine Trainerin und ein Trainer waren damals vom Schwäbischen Turnerbund (STB) freigestellt worden. Um die Lücke zu schließen, wurde die ehemalige Trainerin von Weltstar Simone Biles, Aimee Boorman, engagiert. In dieser Woche gab der Deutsche Turner-Bund (DTB) überraschend das Ende der eigentlich bis Ende 2028 vereinbarten Zusammenarbeit mit der US-Amerikanerin bekannt.

Training im Umbruch: Zwischen Stuttgart, Italien und der Sehnsucht nach dem Ex-Trainer