DTB-Pokal: Deutschland holt Mixed-Cup-Sieg in Stuttgart

Die deutschen Turnerinnen und Turner haben beim DTB-Pokal in Stuttgart den Mixed Cup gewonnen.
DTB-Team gewinnt Gold im Mixed Cup
Beim DTB-Pokal setzen sich Karina Schönmaier und Co. hauchdünn vor dem Team aus der Schweiz durch.
Jubel beim DTB-Pokal in Stuttgart
© IMAGO/Pressefoto Baumann/SID/Hansjürgen Britsch
Die Auswahl mit Karina Schönmaier, Lea Quaas, Silja Stöhr, Nils Dunkel, Timo Eder und Alexander Kunz setzte sich am Samstagabend mit 54,100 Punkten knapp vor dem Team aus der Schweiz (53,800 Punkte) durch. Bronze sicherte sich Australien (49,100) vor Kanada (48,750).
Quaas glänzt: Mit Rückenwind in die Gerätfinals am Sonntag
„Wir haben ein tolles Ergebnis erzielt“, sagte Quaas. „Mit meiner Leistung an den beiden Geräten bin ich auch sehr zufrieden und freue mich, dem Team so geholfen zu haben.“ Am Sonntag stehen zum Abschluss der Wettbewerbe die Gerätfinals an.