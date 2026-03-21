DTB-Pokal: Deutschland holt Mixed-Cup-Sieg in Stuttgart

SID 21.03.2026 • 22:38 Uhr Beim DTB-Pokal setzen sich Karina Schönmaier und Co. hauchdünn vor dem Team aus der Schweiz durch.

Die deutschen Turnerinnen und Turner haben beim DTB-Pokal in Stuttgart den Mixed Cup gewonnen.

Die Auswahl mit Karina Schönmaier, Lea Quaas, Silja Stöhr, Nils Dunkel, Timo Eder und Alexander Kunz setzte sich am Samstagabend mit 54,100 Punkten knapp vor dem Team aus der Schweiz (53,800 Punkte) durch. Bronze sicherte sich Australien (49,100) vor Kanada (48,750).

Quaas glänzt: Mit Rückenwind in die Gerätfinals am Sonntag