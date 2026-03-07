Experte: Iran-Krieg belastet Sportstrategie der Golfstaaten

SID 07.03.2026 • 06:37 Uhr Sebastian Sons erwartet Imageschäden für Katar oder Bahrain. Auch die Fußball-WM werde durch die Lage im Nahen Osten beeinflusst, so der Experte.

Aus Sicht des Islamwissenschaftlers Sebastian Sons geht mit dem Iran-Krieg und dessen Folgen ein Reputationsverlust der Golfstaaten im Sport einher. "Das ist ein Super-GAU und ein absoluter Albtraum – vor allem, was ihr Image als Zentrum des globalen Sports angeht", sagte Sons der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ).

Staaten wie Katar, Bahrain oder die Vereinigten Arabischen Emirate waren zuletzt von iranischen Vergeltungsschlägen getroffen worden. Durch den Krieg infolge der Angriffe der USA und Israels kam es zu Verschiebungen, Absagen und Komplikationen im internationalen Sport. In der Formel 1 wurden beispielsweise Reifentests in Bahrain abgebrochen, in der katarischen Liga Spiele auf unbestimmte Zeit verschoben. Auch das "Finalissima" zwischen Argentinien und Spanien, das in Katars Hauptstadt Doha ausgetragen werden soll, steht auf der Kippe.

"Ein Großteil ihrer Soft Power und ihrer globalen Marketingstrategie beruht darauf, dass sie als neue Akteure im Sport ernst- und wahrgenommen werden", erklärte Sons. "Dass sie jetzt Sportveranstaltungen absagen müssen, ist für die 'Marke Golf' reputations- und geschäftsschädigend."

Die Auseinandersetzung mit dem Krieg im Nahen Osten sieht Sons derweil als Thematik, an der sich Sportverbände "die Finger verbrennen" könnten. Dennoch erwartet der Wissenschaftler, dass die anstehende Fußball-WM mit Co-Gastgeber USA "noch politisierter" sein werde als das Turnier in Katar: "Der Sport kann sich der Weltlage nicht entziehen."