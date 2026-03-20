Dirk Schlünz neuer DSM-Chef: FCN verliert seinen Marketing-Boss

SID 20.03.2026 • 11:09 Uhr Vorgängerin Claudia Wagner verlässt die Vermarktungsagentur von DOSB und DBS am 1. April.

Die Deutsche Sport Marketing (DSM) besetzt die Geschäftsführerposition ab Sommer mit Dirk Schlünz. Das teilte die die Vermarktungsagentur des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) und des Deutschen Behindertensportverbandes (DBS) am Freitag mit. Der Dienstantritt des 54-Jährigen, aktuell Marketing- und Vermarktungsleiter des 1. FC Nürnberg, werde spätestens am 1. Juli erfolgen.

Schlünz beerbt Wagner – Ernst führt DSM übergangsweise

Schlünz, der den FCN damit nach fünf Jahren verlässt, tritt die Nachfolge von Claudia Wagner an, die nach 14 Jahren bei der DSM zum 1. April zu ADAC Motorsport wechselt. Bis Schlünz übernimmt, wird Christian Ernst, Prokurist und Head of Partner Management bei der DSM, die Geschäfte der Agentur interimsweise leiten.

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