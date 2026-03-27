Iran: Reiseverbot für Nationalteams in „verfeindete“ Länder

SID 27.03.2026 • 10:02 Uhr Ob die Fußball-Nationalmannschaft bei der WM im Sommer antreten wird, ist weiter offen.

Rund zweieinhalb Monate vor Beginn der Fußball-WM in den USA, Mexiko und Kanada hat der Iran seinen Nationalmannschaften und Sportvereinen bis auf Weiteres verboten, in Länder zu reisen, die als „feindlich“ gelten. Das berichtet die iranische Nachrichtenagentur Isna unter Verweis auf Sicherheitsrisiken für die Sportlerinnen und Sportler.

Die USA und Israel hatten am 28. Februar mit Luftangriffen auf den Iran begonnen. Teheran reagiert seither mit Raketen- und Drohnenangriffen auf Israel, mehrere Golfstaaten sowie US-Einrichtungen in der Region.

Der Iran soll bei der WM im Sommer (11. Juni bis 19. Juli) in der Vorrunde in Los Angeles gegen Neuseeland und Belgien antreten, danach in Seattle gegen Ägypten. Das WM-Quartier der Mannschaft wurde in Tucson/Arizona gebucht.