Laureus Awards: Alcaraz vs. Sinner – wer wird Weltsportler?

SID 03.03.2026 • 14:32 Uhr Die beiden Tennisprofis sind Kandidaten für die Auszeichnung zum Weltsportler des Jahres, haben aber große Konkurrenz.

Das Dauerduell der Tennisstars Carlos Alcaraz und Jannik Sinner geht nun auch neben dem Court weiter. Die beiden Ausnahme-Athleten sind bei den Laureus World Sports Awards in der Kategorie „Weltsportler des Jahres“ nominiert. Zum elitären Kreis der Anwärter auf die Auszeichnung zählen zudem Radsportchampion Tadej Pogacar, Motorradkönig Marc Márquez, Fußballstar Ousmane Dembélé und Stabhochsprungdominator Mondo Duplantis, Sieger 2025.

Laureus-Gala: Alcaraz und Sinner vor ihrem ersten Triumph

Die Zeremonie findet am 20. April im Cibeles-Palast in Madrid statt, die Wahl treffen die Mitglieder der Laureus World Sports Academy. Alcaraz (Spanien) und Sinner (Italien) haben den Preis bisher noch nie erhalten, dürfen sich als die dominierenden Tennisprofis der Gegenwart aber Hoffnungen machen. Roger Federer und Novak Djokovic (je 5) sind die Sportler mit den meisten Auszeichnungen in der Laureus-Geschichte.

Sabalenka auf Williams’ Spuren: Hochkarätiges Frauenfeld im Titelrennen

Bei den Frauen hofft Aryna Sabalenka, in die Fußstapfen der viermaligen Siegerin Serena Williams zu treten. Neben der Nummer eins der Tennis-Weltrangliste sind Schwimmerin Katie Ledecky, Weltfußballerin Aitana Bonmatí sowie die Leichtathletinnen Sydney McLaughlin-Levrone, Faith Kipyegon und Melissa Jefferson-Wooden nominiert. 2025 wurde Turnerin Simone Biles zum vierten Mal als „Weltsportlerin des Jahres“ ausgezeichnet.

Deutsche Flaute bei den Laureus-Awards: Warten auf den nächsten Triumph