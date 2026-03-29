MotoGP: Bezzecchi feiert fünften Sieg in Serie

SID 29.03.2026 • 22:44 Uhr Beim Sieg in Austin/Texas stellt Marco Bezzecchi in der MotoGP mit 121 ununterbrochenen Führungsrunden einen Rekord auf.

Überflieger Marco Bezzecchi ist in der MotoGP einfach nicht zu stoppen. Der Italiener feierte in Austin/Texas seinen fünften Grand-Prix-Sieg in Serie und stellte dabei einen Rekord auf.

Mit 121 ununterbrochenen Führungsrunden übertraf der Aprilia-Pilot die Bestmarke des Spaniers Jorge Lorenzo aus dem Jahr 2015 (103). Durch den Erfolg löste Bezzecchi seinen Teamkollegen Jorge Martín (Spanien) wieder an der Spitze des WM-Klassements ab.

MotoGP: Márquez verpasst Jubiläum

Bezzecchi hatte zum Ende der vergangenen Saison in Portimao/Portugal und Valencia/Spanien gewonnen, in diesem Jahr gelangen ihm Siege in den bisherigen Hauptrennen von Buriram/Thailand, Goiania/Brasilien und eben Austin. Der 27-Jährige setzte sich beim Großen Preis der USA auf dem Circuit of The Americas überlegen vor Martín und Pedro Acosta (Spanien/KTM) durch.

Weltmeister Marc Márquez, der in Austin schon siebenmal triumphiert hat, hatte mit den Podiumsplätzen nichts zu tun. Nach Platz 17 im Sprint wurde der Spanier im Hauptrennen Fünfter. Márquez, der als Unfallverursacher vom Samstag einen Umweg (Long Lap Penalty) fahren musste, ließ in den USA die Chance auf seinen klassenübergreifend 100. Grand-Prix-Sieg liegen.