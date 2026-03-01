Krimi! Alba Berlins Basketball-Frauen schnappen DBBL-Pokal

SID 01.03.2026 • 18:39 Uhr Die Gastgeberinnen des Top Four holen sich in ihrem ersten Pokalfinale den Titel gegen Meister Keltern.

Die Basketballerinnen von Alba Berlin haben zum ersten Mal den DBBL-Pokal gewonnen. In einem dramatischen Endspiel des Top-Four-Turniers bezwangen die Gastgeberinnen den zweimaligen Pokalsieger Rutronik Stars Keltern mit 67:62 (56:56, 28:28) nach Verlängerung.

Alina Hartmann (12), Marie Berthold (12), Tessa Stammberger (11) und Lena Gohlisch (10) waren im ersten Pokal-Finale der Berliner Vereinsgeschichte die besten Alba-Werferinnen.

ALBA siegt in Verlängerungs-Drama

Nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte erhöhte der Meister aus dem baden-württembergischen Keltern die Schlagzahl. Erst drei Sekunden vor Schluss belohnte Nationalspielerin Alina Hartmann die Berlinerinnen für ihre Hartnäckigkeit und rettete Alba mit einem verwandelten Freiwurf in die Verlängerung.

Ein dominanter Auftritt von Nationalspielerin Alexandra Wilke als Topscorerin mit 21 Punkten reichte Keltern in der Sömmeringhalle nicht zum Erfolg.

Im Spiel um Platz drei verlor der letztjährige Pokalverteidiger Saarlouis Royals überraschend deutlich 62:73 (29:34) im Duell mit dem BC Marburg.