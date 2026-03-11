Olympia in Hamburg: Kostendeckende Spiele dank 4,9-Mrd-Plan

SID 11.03.2026 • 13:40 Uhr Die Durchführung der Spiele soll kostendeckend ablaufen, vorher müssten Stadt und Bund aber in die Infrastruktur investieren.

Der Hamburger Senat rechnet bei einem Zuschlag für die Olympischen Spiele mit einer kostendeckenden Durchführung des Megaevents. Dies geht aus dem am Mittwoch vorgestellten finanziellen Rahmenkonzept hervor, das Kosten von 4,8 Milliarden Euro geplante Einnahmen von 4,9 Milliarden gegenüberstellt. Notwendige Investitionen in Höhe von rund 1,3 Milliarden Euro könnten zudem gut in den milliardenschweren Investitionshaushalt der Stadt integriert werden, hieß es.

Grote sieht Olympia als unverzichtbare Zukunftschance

"Wir werden mit Olympia für die großen Zukunftsthemen unserer Stadt mehr Geld haben als ohne", sagte Sportsenator Andy Grote (SPD): "Was wir uns hingegen nicht leisten können, ist, auf Olympia zu verzichten. Diese Spiele sind eine Chance für unsere Stadt, eine Chance für alle, und wir sollten sie nutzen."

Vier Bewerber, doch nur München holte sich das Ja der Bürger

Hamburg bewirbt sich neben München, dem Rhein-Ruhr-Gebiet und Berlin um die Austragung der Olympischen und Paralympischen Sommerspiele 2036, 2040 oder 2044. Von den vier deutschen Interessenten hat bislang nur München ein Referendum durchgeführt, das mit einer Zustimmung von 66,4 Prozent erfolgreich war.