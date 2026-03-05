Ski-EM: Paller/Hösch Bronze – Junioren sensationell Gold

SID 05.03.2026 • 14:11 Uhr Nach Platz drei im Sprint springt Tatjana Paller bei der EM im Skibergsteigen erneut aufs „Stockerl“, diesmal mit Finn Hösch.

Auch gemeinsam sind sie stark: Nach Platz drei im Sprint ist die Olympia-Vierte Tatjana Paller bei der EM im Skibergsteigen auch mit der Mixed-Staffel aufs „Stockerl“ gelaufen, diesmal mit Finn Hösch. Das deutsche Duo musste sich einen Tag nach Pallers erstem Coup in Shahdaq/Aserbaidschan nur der Schweiz und Spanien geschlagen geben.

Nach Rang sieben in Bormio diesmal dicht am Podest

Bei der Olympia-Premiere vor zwei Wochen in Bormio hatten sich Paller/Hösch noch mit Rang sieben begnügen müssen. Diesmal fehlten 1:17 Minuten auf Sprint-Europameisterin Marianne Fatton und den EM-Zweiten Thomas Bussard. Silber, das an Alba De Silvestro und Michele Boscacci ging, war rund 23 Sekunden weg.

Gold-Doppelpack: Euringer und Bauregger enteilen der Konkurrenz

Bei den Junioren sprangen Helena Euringer und Moritz Bauregger sogar ganz nach oben auf das Podest - und das souverän: Fast fünf Minuten betrug ihr Vorsprung auf das zweitplatzierte Spanien. Für Euringer war es nach dem Sprinterfolg in der U20-Klasse die zweite Goldmedaille, Bauregger hatte in derselben Altersgruppe Bronze geholt.