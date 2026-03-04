Nach Olympia-Frust: Paller stürmt zu EM-Bronze

Skibergsteigerin Tatjana Paller hat sich zwei Wochen nach ihrem unglücklichen vierten Platz bei den Winterspielen mit EM-Bronze revanchiert. Die 30-Jährige musste sich bei den Titelkämpfen in Shahdag/Aserbaidschan im olympischen Sprint-Wettbewerb nur Olympiasiegerin Marianne Fatton aus der Schweiz und der Italienerin Giulia Murada geschlagen geben. Olympia-Teilnehmer Finn Hösch belegte Rang sechs.
EM-Bronze nach Olympia-Frust
Pallers Rückstand auf Gold betrug 9,1 Sekunden, Silber war 8,1 Sekunden weg. Bei schwierigen Bedingungen mit Nebel und deshalb schlechter Sicht hielt sie die frühere Jugend-Olympiasiegerin Caroline Ulrich (Schweiz) in Schach und sicherte sich Bronze souverän.
Filippow sichert sich EM-Gold bei den Männern
Bei den Männern ging der EM-Titel an den Olympia-Zweiten Nikita Filippow aus Russland. Er setzte sich gegen den Schweizer Thomas Bussard (+1,2 Sekunden) und Ot Ferrer Martinez aus Spanien (+1,6) durch. Hösch landete mit einem Rückstand von 29,5 Sekunden abgeschlagen auf dem letzten Finalplatz.
Er holte sich allerdings Silber in der U23-Klasse. Bei den U20-Juniorinnen sicherte sich Helena Euringer den Titel, in derselben Altersklasse gewann Moritz Bauregger bei den Junioren Bronze.
Die EM wird am Donnerstag mit der ebenfalls olympischen Mixed-Staffel fortgesetzt. Am Freitag steht der Einzel-Wettbewerb auf dem Programm, am Sonntag beschließt das Vertical die Titelkämpfe.